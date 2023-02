Statistisches Bundesamt : Inflations-Höhepunkt könnte überschritten sein

Wiesbaden Die Inflation in Deutschland bleibt auch zu Jahresbeginn hoch. Volkswirte sehen immerhin Signale einer Entspannung. Für eine Entwarnung ist es aus ihrer Sicht aber noch zu früh.

„Obwohl der Hochpunkt überschritten sein dürfte, ist es für Entwarnung verfrüht“, warnte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib vor zu großen Hoffnungen. „Die Inflation ist in der Breite der Wirtschaft angekommen.“ Nach Einschätzung von Sebastian Dullien vom Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung dürften die Zeiten mit zweistelligen Inflationsraten in Deutschland aber „nun endgültig hinter uns liegen“ - auch weil die staatlichen Gas- und Strompreisbremsen greifen.

Volkswirt: Energiepreise lassen wohl weiter nach

„Der in den alten Zahlen sichtbare Abwärtstrend der Inflation sollte sich in den kommenden Monaten fortsetzen, weil der Anstieg der Energiepreise wohl weiter nachlassen wird“, erläuterte Commerzbank-Chefvolkwirt Jörg Krämer. Die Inflation ohne Energie und Nahrungsmittel dürfte in diesem Jahr vor allem wegen anziehender Lohnkosten jedoch hartnäckig hoch bleiben. „Für Entwarnung an der Inflationsfront ist es zu früh“, sagte auch Krämer.