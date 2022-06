Verbraucherpreise : Inflation schwächt sich leicht ab

Wiesbaden Die Inflation in Deutschland liegt weiter deutlich über der Sieben-Prozent-Marke. Der Preisauftrieb verliert im Juni aber etwas an Tempo. Für Volkswirte ist das kein Grund zur Entwarnung.

Ökonomen sehen keine Trendwende

Verbraucher, die auf einen anhaltenden Rückgang der Teuerung in den kommenden Monaten hoffen, dürften Ökonomen zufolge enttäuscht werden. Spätestens mit dem Ende von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket im September sollte die Inflation wieder nach oben springen, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. „Das gilt umso mehr, als die deutschen Unternehmen die massiv gestiegenen Materialkosten noch lange nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben haben.“

„Dieser Inflation entkommt niemand mehr“

Aus Sicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands hat sich die soziale Ungleichheit in Deutschland bereits durch die Pandemie verschärft. Die Armutsgefährdungsquote erreichte mit 16,6 Prozent im vergangenen Jahr einen Höchststand, wie der Verband mitteilte. Demnach leben 13,8 Millionen Menschen in Deutschland unterhalb der entsprechenden Grenze - 600.000 mehr als vor der Pandemie. Angesichts der Inflation rechnet der Verband mit einer weiteren Verschärfung der Lage und fordert von der Bundesregierung ein Entlastungspaket für einkommensarme Haushalte.

Die Bundesregierung versucht, die Menschen unter anderem durch niedrigere Spritsteuern und dem 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr zu entlasten. Am Montag will Bundeskanzler Olaf Scholz in einer sogenannten konzertierten Aktion zusammen mit Spitzenvertretern der Arbeitnehmer und Arbeitgeber darüber beraten, wie die Preisentwicklung in den Griff zu bekommen ist.