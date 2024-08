Verbraucherpreise Inflation im August deutlich runter - Bald auch die Zinsen?

Die deutsche Schnellschätzung biete der Europäischen Zentralbank (EZB) alle Voraussetzungen für eine weitere Zinssenkung im September, schreibt Volkswirt Carsten Breszki von der Direktbank ING. Angesichts weiter zu erwartender Lohnsteigerungen sei es aber noch zu früh, von einem dauerhaften Trend zu sprechen. Die Inflation werde sich weiterhin in einer Spanne zwischen zwei und drei Prozent bewegen, statt am unteren Rand dieser Spanne zu verharren. An diesem Freitag veröffentlicht die Europäische Statistikbehörde Eurostat zudem ihre Schätzung zur Inflation im Euroraum, die etwas höher erwartet wird als in Deutschland.