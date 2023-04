IG Metall Industrie-Gewerkschaft fordert Vier-Tage-Woche

Der Chef der Organisation, die das Pilotprojekt durchgeführt hat, Dale Whelehan, kündigte an, auch in Deutschland in den kommenden Monaten ein ähnliches Pilotprojekt starten zu wollen. „Das ist eine sehr zu begrüßende Forderung der IG Metall“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Wir glauben, dass eine gewisse Form der reduzierten Arbeitszeit eigentlich in jeder Branche möglich ist.“