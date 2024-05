Katastrophen Hunderte Tote nach Erdrutsch in Papua-Neuguinea befürchtet

Knapp drei Tage nach dem Erdrutsch in einem abgelegenen Hochlandgebiet in Papua-Neuguinea scheint das Ausmaß der Katastrophe noch gewaltiger als anfangs befürchtet. Wie viele Menschen tatsächlich starben, ist in der kaum zugänglichen Enga Provinz des Pazifik-Staats weiter völlig ungewiss.