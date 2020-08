3000 Quadratkilometern brennen : Hunderte Großbrände wüten in Kalifornien

Der 84-Jährige Bill Nichols versucht sein Haus vor den Flammen zu retten. In Kalifornien kämpfen mehr als 10.000 Feuerwehrleute gegen zwei Dutzend Großbrände an. Foto: Noah Berger/AP/dpa

San Francisco In Kalifornien kämpfen mehr als 12.000 Feuerwehrleute gegen mehr als 560 Großbrände an. Mehr als 120.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen.

Mehr als 560 Großbrände im US-Bundesstaat Kalifornien haben sich auf einer Fläche von mehr als 3000 Quadratkilometern ausgebreitet. Das berichteten US-Medien am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf Gouverneur Gavin Newsom und die Feuerwehr.

Knapp 12.000 Feuerwehrleute waren demnach in dem Westküstenstaat im Einsatz. Fast 120.000 Menschen seien bereits angewiesen worden, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen, um sich vor den nahenden Flammen in Sicherheit zu bringen. Mindestens fünf Menschen seien bereits in Zusammenhang mit den Bränden ums Leben gekommen.

Zwei der Brandkomplexe gehörten bereits zu den größten der jüngeren Geschichte des Bundesstaates hieß es. Der LNU Lightning Complex im Napa Valley hat sich den Angaben zufolge bereits auf einer Fläche von 302.388 Acres (rund 1200 Quadratkilometer) ausgebreitet, der SCU Lightning Complex östlich des Silicon Valley auf 274.968 Acres (rund 1100 Quadratkilometer).

Gegen den Waldbrand im Moreno Valley wird mit Hilfe eines Löschflugzeugs angegangen. Foto: Terry Pierson/Orange County Register via ZUMA/dpa

Die Waldbrände in Kalifornien haben Tausende Menschen aus ihren Häusern getrieben. Foto: Noah Berger/AP/dpa