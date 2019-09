Urteil gefällt : Hohe Strafen nach Mord an Maria: Es bleibt das Entsetzen

Stralsund Die Mutter der ermordeten Maria ist in Tränen aufgelöst. „Das haben sie verdient“, sagt sie mit Blick auf die Männer, die ihre 18-jährige schwangere Tochter aus reiner Mordlust getötet haben.

„Ich bekomme meine Tochter und mein Enkelkind nie mehr zu sehen. Das macht mich so traurig“, sagt die Mutter. Sie sei dankbar für die hohen Haftstrafen. Die Verzweiflung und der Hass, den diese Tat hervorgerufen hatte, wurde auch nach dem Urteil deutlich. Die beiden Verurteilten wurden aus dem Publikum in aufgeheizter Stimmung mit „Bastard“ oder „Abschaum“ verabschiedet. Das Gericht hatte festgestellt, dass sie sich im März zum Mord verabredet und heimtückisch und aus Mordlust heraus getötet hatten. „Sie wollten einen Menschen sterben sehen.“

Die Emotionslosigkeit, die vom Gutachter als völliger Mangel an Empathie beschrieben wurde, beherrschte laut Anklage die Tatplanung und den Beginn des Mordes. Der Jüngere fiel die arg- und wehrlose Maria in deren Wohnung von hinten an und stieß ihr von der Seite sein Messer in den Hals. Dann stach er mehrere dutzend mal auf die liegende Maria ein - bis sie tot war. „Danach war ich kurz überfordert“, berichtete er. „Grausam, brutal, heimtückisch, bestialisch“, nannte die Anwältin der Mutter das Verbrechen.