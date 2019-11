Nun Ex-Präsident : Hoeneß fühlt sich beim Bayern-Abschied „sauwohl“

München Den emotionalen Schlusspunkt an der Spitze des FC Bayern muss der neue Ehrenpräsident Hoeneß „erst noch verarbeiten“. Beim Trainerthema übt er nach der Jahreshauptversammlung gleich mal öffentliche Zurückhaltung. Sein Nachfolger ist nach der Wahl „stark berührt“.

„Ich habe mich so sauwohl gefühlt“, sagte Hoeneß, der die Münchner Olympiahalle in der Nacht als Ehrenpräsident verließ. Dem entsprechenden Antrag, den sein zum nächsten Bayern-Präsidenten gewählter Nachfolger Herbert Hainer gestellt hatte, stimmten die 6091 anwesenden Mitglieder mit lautem Applaus zu.

Nur über ein paar „Krakeeler“ bei den teilweise kritischen Wortmeldungen am Ende der Versammlung ärgerte sich Hoeneß mal wieder gewaltig. Hoeneß' Blick in die Zukunft, in der er nach 40 Jahren in vorderster Reihe nur noch ein einfaches Mitglied im Aufsichtsrat des Clubs sein wird, blieb vage: „Ich muss mein Leben neu orientieren.“