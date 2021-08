Aus im Viertelfinale : Hockey-Damen erstmals seit 2000 ohne Olympia-Medaille

Die deutschen Hockey-Damen sind in Tokio im Viertelfinale an Argentinien gescheitert. Foto: Swen Pförtner/dpa

Tokio Für die deutschen Hockey-Spielerinnen ist das Olympia-Turnier früher beendet als von ihnen erhofft. Nach der klaren Niederlage gegen Argentinien geht es ohne Edelmetall in die Heimat zurück.

Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger verlor in Tokio im Viertelfinale gegen Argentinien mit 0:3 (0:2) und schied aus. Agustina Albertarrio in der 27. Minute, Maria Jose Granatto (29.) und Valentina Raposo (52.) schossen den verdienten Sieg für die überlegenen Südamerikanerinnen heraus. „Die Enttäuschung ist groß. Es wird eine ganze Weile dauern, bis wir das verdauen werden“, sagte Coach Reckinger. „Wir konnten unseren Plan nicht umsetzen und haben keine Lösungen gefunden.“

Die DHB-Damen waren 2000 in Sydney letztmals ohne Medaille bei Olympia geblieben. Danach hatte es zweimal Gold (2008, 2012) und zweimal Bronze (2004, 2016) gegeben. Edelmetall war auch in Tokio das Ziel - doch es sollte nicht sein. „Es hat nix zusammengepasst. Dass wir so neben uns stehen, hatten wir nicht erwartet“, sagte Lisa Altenburg. „Uns haben der Mut und die Überzeugung gefehlt. Das ist ein Tag, den man am liebsten aus dem Gedächtnis streicht.“