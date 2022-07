Wetter : Hitzewelle in Deutschland: Bis zu 40 Grad am Dienstag

Hitzewelle in Deutschland: Bis zu 40 Grad am Dienstag

Abkühlung! Ein junger in Madrid übergießt sich mit einer Wasserflasche. Die Hitzewelle in Spanien erreicht nun auch Deutschland. Foto: Ricardo Rubio/EUROPA PRESS/dpa

Offenbach Zu Beginn der neuen Woche erwarten Meteorologen in Deutschland sehr hohe Temperaturen. Besonders ins Schwitzen kommen dabei die Menschen im Westen.

In der Nacht zum Dienstag sei mit Tiefstwerten zwischen 19 und 11 Grad zu rechnen. In Ballungszentren im Westen und Südwesten sowie in mittleren Höhenlagen könnten die Temperaturen auch nachts über 20 Grad liegen. Am Dienstag werden verbreitet Temperaturen über 35 Grad erreicht, im Westen sogar bis zu 40 Grad, hieß es. Ganztägig wird Sonnenschein erwartet. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es weiterhin mild.