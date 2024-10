Nobelpreis für Medizin Herzschwäche, Alzheimer, Krebs: microRNA in der Medizin

Die Moleküle können aber auch an Krankheitsprozessen beteiligt sein, etwa an Tumoren, Herzinsuffizienz, angeborenem Hörverlust oder Sehstörungen. Mutationen in einem der für die miRNAs erforderlichen Proteine verursachen etwa das DICER1-Syndrom. Diese seltene Erkrankung führt zu Tumoren in verschiedenen Organen. Umgekehrt könnte man über miRNAs Krankheiten bekämpfen - entweder indem man miRNAs blockiert oder aber künstlich erzeugte Moleküle gezielt einsetzt.