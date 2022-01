Energie : Heizkosten für Öl und Gas deutlich gestiegen

Berlin Öl und Gas werden teurer - und damit steigen auch die Heizkosten. Vor allem die Ölpreise explodieren.

Verbraucher haben in den letzten vier Monaten des Jahres 2021 deutlich mehr für das Heizen mit Öl und Gas zahlen müssen als im Jahr davor.

So haben sich zwischen September und Dezember die Heizölkosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt, wie die Vergleichsportale Check24 und Verivox unabhängig voneinander am Montag mitteilten. „Der schmerzhafte Preissprung ist in erster Linie der weltweiten Erdölnachfrage geschuldet“, heißt es bei Verivox. „Diese ist mit dem Wiederaufleben der Wirtschaft regelrecht explodiert und hat die Ölpreise nach oben getrieben.“