Sonne und Saharastaub satt : Heiß, heißer, Deutschland: Extreme Hitze rückt näher

Offenbach Temperaturen weit über 30 Grad, Sonne und dazu noch Saharastaub: Nächste Woche rollt eine Hitzewelle auf Deutschland zu, „die durchaus als extrem bezeichnet werden kann“, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag ankündigte.

„Gefühlt“ wird es Mitte der Woche überall außer an der Küste über 38 Grad heiß - zusammen mit einer hohen UV-Belastung dürften Warnschwellen überschritten werden.

Zuvor kühlt es am Samstag aber erstmal etwas ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 bis 15 Grad. Im Süden, wo es schwüler ist, können sich wieder kräftige Schauer und Gewitter bilden. „Die Hauptgefahr geht nicht mehr von Hagel und Sturmböen, sondern von heftigen Regengüssen aus“, teilte der DWD mit.

Schon am Donnerstagabend hatten Gewitter am Frankfurter Flughafen zu Verzögerungen und zahlreichen Nachtflügen geführt. Nach Angaben des hessischen Wirtschaftsministeriums mussten die Sicherheitsabstände zwischen den Flugzeugen bei An- und Abflügen wegen der Unwetter erhöht werden. Es sei zu „erheblichen Verzögerungen“ gekommen.