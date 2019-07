Wenn weniger mehr sein soll : Heftige Debatte um Klinikschließungen

Gütersloh Die Diagnose klingt hart, der Einschnitt wäre tief. In einer Studie der Bertelsmann Stiftung raten Experten, von derzeit 1400 Krankenhäusern nur 600 größere und bessere zu erhalten.

Diese Sorge treibt viele um. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das angesprochen, als er bei seiner Tour „Land in Sicht - Zukunft ländlicher Räume“ in der Oberlausitz Station machte. Dort wüssten die Menschen, was es heiße, wenn der Weg „zum nächsten Krankenhaus immer weiter wird“, sagte das Staatsoberhaupt. Und im Westen laufen aktuell Bürger etwa in Sankt Augustin bei Bonn Sturm gegen die geplante Schließung einer Kinderklinik. Der Frust fernab der größeren Städte und Ballungsräume ist jetzt schon mancherorts enorm.