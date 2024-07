Explosion in Memmingen Hausexplosion: 17-Jähriger stirbt - Gasdefekt Ursache?

Trümmer liegen weithin verstreut. Geborstene Dachziegel und Glassplitter sind in Gärten, auf Dächern von Nachbarhäusern, auf der Straße verteilt. Bei der heftigen Explosion in einem Wohnhaus in der bayerischen Stadt Memmingen starb ein 17-Jähriger. Helfer konnte ihn nur noch tot aus dem stark beschädigten direkten Nachbarhaus bergen.