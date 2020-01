Überraschende Ankündigung : Harry und Meghan wollen royale Pflichten teils aufgeben

London Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan sind gerade erst von einer mehrwöchigen Auszeit nach Großbritannien zurückgekehrt. Nun überraschen sie mit der Ankündigung, sich künftig weiter zurückziehen zu wollen.

Gleichwohl möchten die beiden weiterhin Königin Elizabeth II. (93) unterstützen, wie das Paar in einer Stellungnahme des Buckingham-Palastes erklärte, die auch über den offiziellen Instagram-Account von Harry und Meghan verbreitet wurde. Das Paar will künftig sowohl in Großbritannien als auch in Nordamerika leben, hieß es darin.