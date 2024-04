2. Liga Hamburger Clubs fallen zurück - HSV rettet immerhin Punkt

Das Selbstvertrauen am Rhein ist gewachsen, der Glaube an den siebten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga auch. „Wenn du so viele Spiele nacheinander gewinnst, gehst du einfach mit einem ganz anderen Selbstvertrauen in so Spiele rein, und das sieht man momentan auf dem Platz“, sagte Innenverteidiger Jamil Siebert nach dem 2:0-Erfolg bei der SV Wehen Wiesbaden.