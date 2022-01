Juwelendiebstahl : Grünes Gewölbe: Tatverdächtige sollen bewaffnet gewesen sein

Einer der Angeklagten im Gerichtsaal in Dresden. Foto: Jens Schlueter/AFP Pool/dpa

Dresden In Dresden hat der Prozess gegen sechs Männer begonnen, die aus dem Grünen Gewölbe wertvolle sächsische Juwelen gestohlen haben sollen. Laut Anklage wurde die Tat akribisch geplant.

Die mutmaßlichen Täter beim Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden waren laut Anklage bewaffnet. Nach der am Freitag zum Auftakt des Prozesses am Landgericht Dresden verlesenen Anklageschrift hatten sie einen Revolver und einer Pistole mit Schalldämpfer bei sich.