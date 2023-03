Klimaschutz Grüne-Minister im Regenwald - Abholzung soll gestoppt werden

So besuchte Lula etwa am Montag das indigene Schutzgebiet „Raposa Serra do Sol“, wo bis zum Dienstag rund 2500 Indigene aus dem Bundesstaat Roraima an der Grenze zu Venezuela und Guayana zu einer Generalversammlung zusammenkommen. Not und Elend bei den indigenen Yanomami hatten die brasilianische Regierung im Februar dazu gebracht, gegen illegale Goldgräber in deren Gebiet vorzugehen. Lulas Vorgänger Jair Bolsonaro hatte die Ausbeutung des Amazonasgebiets befürwortet.