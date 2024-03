Champions League Großer Sieg für Tuchel und Bayern: Kanes Wembley-Traum lebt

Nach dem 0:1 im Hinspiel stürmte der national wankende Rekordmeister ins Viertelfinale, das am 15. März ausgelost wird. Die Bayern und ihr englischer Torjäger Kane wahrten mit dem Comeback in Europa den Traum vom Finale in Wembley - und Trainer Tuchel bleibt die Hoffnung auf einen glorreichen Abschied im Sommer. Neben Kane ragte vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena Königsklassen-Veteran Thomas Müller als Torschütze (45.+2), Vorbereiter und Antreiber heraus.