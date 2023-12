Champions League „Grätsche Gottes“ zum Gruppensieg: Dortmund feiert Süle

Nicht nur Süle trug zum hohen Unterhaltungswert der Partie bei. Anders als in der Bundesliga spielte der BVB in der Königsklasse wieder wie Borussia Dortmund - mit viel Mut, Wucht und Risiko. Zur Freude der Zuschauer stimmten Taktik und Leidenschaft mit der DNA der Mannschaft diesmal überein. Auch Torschütze Karim Adeyemi (51.) drehte mächtig auf: Nur selten bestritt der schnelle, aber zuletzt häufig wankelmütige Angreifer so viele Zweikämpfe und zog so viele Sprints an wie am Mittwoch.