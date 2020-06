Wetter : Gewitter-Wochenende in vielen Teilen Deutschlands

Offenbach Das Wochenende bringt schwülwarmes Wetter - und vielerorts soll es Gewitter geben. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Starkregen und Hagel.

In Frankreich sorgten Starkregen und Gewitter bereits für Überschwemmungen. Im Département Gard im Süden des Landes waren Tausende Haushalte ohne Strom, es kam zu Erdrutschen, wie die Präfektur mitteilte. In Nîmes wurden die Gärten wegen heftiger Winde geschlossen. In zahlreichen Départements im Zentrum des Landes und im Süden hatte der Wetterdienst die Warnstufe Orange ausgerufen. Der stürmische Regen sollte im Laufe des Tages Richtung Nordosten ziehen. Gewitter und Starkregen hatten bereits am Donnerstagabend zu chaotischen Zustände in Korsikas Hauptstadt Ajaccio geführt.