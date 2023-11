Polizeiliche Kriminalstatistik Gewaltkriminalität im ersten Halbjahr 2023 gewachsen

In diese Kriminalstatistik fließen alle Delikte ein, die der Polizei bekannt werden. Die Zählung erfolgt, wenn der Fall an die Strafverfolgungsbehörden abgegeben wird. Bei der BKA-Herbsttagung diskutieren Sicherheitsexperten bis Freitag über die Frage „Ursachen und Dynamiken von Gewalt - wie brechen wir die Welle?“. Wichtiges Thema war auch der Kampf gegen Antisemitismus, etwa im Zusammenhang mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober.