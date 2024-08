Gesundheit Gewalt in Praxen - „Gefühl von Hilflosigkeit und Ohnmacht“

Ärzte beobachten immer mehr Gewalt in Arztpraxen. „Insgesamt ist eine Verrohung im Umgang mit medizinischem Personal zu verzeichnen“, heißt es von der Bundesärztekammer. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, spricht in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ von verbaler und physischer Gewalt: „Offene Aggression und ein extrem forderndes Verhalten haben deutlich zugenommen“. Die raue Situation trage „zweifellos“ zum Fachkräftemangel in den Praxen bei, kommentierte der Verband der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte.