Sorge vor Omikron-Variante : Gesundheitsminister wollen schärfere Einreiseregeln

Reisende ab sechs Jahren, die sich in einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben, sollen schon vor der Abreise einen negativen PCR-Testnachweis vorlegen. Foto: Tom Weller/dpa

Berlin/München Bald wird zum zweiten Mal in Corona-Zeiten Weihnachten gefeiert. Wenige Tage vorher bestimmt die Omikron-Variante die Schlagzeilen. Die Gesundheitsminister wollen reagieren.

Die Sorge vor einer raschen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in Deutschland wächst. Die Gesundheitsminister der Länder forderten den Bund auf, mit schärferen Einreiseregeln die Verbreitung zu verlangsamen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: „Die Einreise sicherer zu machen, hilft, damit sich die Omikron-Variante nicht so schnell ausbreitet.“ Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnte vor einer Verschärfung der Lage in den Kliniken.