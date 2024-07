EM-Finale „Geschichte geschrieben“: Spaniens EM-Helden vor „neuer Ära“

Statt wie in vergangenen Generationen von den Blöcken der Großclubs aus Madrid und Barcelona dominiert, wirkt diese Furia Roja diverser. Die Ausbildung neuer Talente funktioniert längst nicht mehr nur in den bekannten Akademien. In Grundzügen ist die Stimmung in Spanien vergleichbar mit der in Deutschland, wo Julian Nagelsmanns Nationalmannschaft kurzzeitig zum Stimmungsmacher in schwierigsten gesellschaftspolitischen Zeiten erhoben wurde.