Sexuelle Nötigung : Gericht in USA kippt Verurteilung von Bill Cosby

Gericht in USA kippt Verurteilung von Bill Cosby

Philadelphia Mehr als 60 Frauen haben Bill Cosby sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Der frühere US-Schauspieler sitzt im Gefängnis - könnte nach einem Gerichtsurteil aber bald wieder auf freiem Fuß sein.

Aufgrund einer Vereinbarung mit einem früher mit dem Fall befassten Staatsanwalt hätte Cosby in dieser Sache nicht angeklagt werden dürfen - so argumentierte das Gericht in einer rund 80 Seiten langen Stellungnahme. Der Entertainer müsse freigelassen werden, das Verfahren dürfe nicht neu aufgerollt werden.