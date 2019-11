Airline geht in Berufung : Gericht: Flugbegleiter-Streik bei Lufthansa kann stattfinden

Airline geht in Berufung

Frankfurt/Main Der für Donnerstag geplante Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa kann stattfinden. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte am Mittwoch einen Eilantrag des Unternehmens gegen den Arbeitskampf der Gewerkschaft Ufo ab.

Die Lufthansa will den Streik auch nach der Niederlage vor Gericht verhindern. Man werde in die Berufung gehen, erklärte am Mittwoch ein Unternehmenssprecher unmittelbar nach dem Urteil der ersten Instanz.