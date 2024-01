Kriminalität Geiselnehmer von Ulm hatte Soft-Air-Waffen bei sich

Der Geiselnehmer vom Münsterplatz in Ulm hatte täuschend echte Soft-Air-Waffen bei sich. In einer Tasche und in einem Wagen entdeckte die Polizei noch weitere Waffen, darunter Messer, Äxte sowie eine Machete. Die Hintergründe der Geiselnahme und das Motiv des 44-jährigen deutschen Tatverdächtigen sind noch unklar, hieß es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.