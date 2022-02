Kriminalität : Geiselnehmer in Amsterdam drohte mit Bombe

Geiselnehmer in Amsterdam drohte mit Bombe

Amsterdam Zeugen hörten Schüsse, dann waren ein spezielles Einsatzkommando und sogar ein Helikopter im Einsatz - in Amsterdam ging nach Stunden eine spektakuläre Geiselnahme zu Eunde.

Ein brutaler Überfall mit stundenlanger Geiselnahme in einem Apple-Store mitten in Amsterdam hat die Niederlande geschockt. Der Geiselnehmer hatte nach Angaben der Polizei Sprengstoff bei sich. Es handelte sich aber nicht um scharfes Explosionsmaterial, teilte die Polizei mit. Zunächst hatte die Polizei erklärt, dass kein Sprengstoff gefunden worden war.

„Der Verdächtige richtete ständig die Waffe auf die Geisel und drohte, sich in die Luft zu sprengen“, sagte der Amsterdamer Polizeichef Frank Paauw am Mittwoch. Die Polizei stellte zwei Waffen sicher, darunter eine automatische.

Die Geisel blieb unverletzt

Die Gewalttat endete am späten Dienstagabend glimpflich. Der mutmaßliche Täter wurde überwältigt und dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Geisel, ein Bulgare, blieb unverletzt. Auch etwa 70 Menschen, die sich zur Zeit des Überfalls in dem Geschäft befanden, konnten unversehrt befreit werden. Stundenlang konnten Bürger über Videos in den sozialen Netzwerken die Vorgänge verfolgen.