Kriminalität : Geiselnahme in Computer-Geschäft in Amsterdam beendet

Geiselnahme in Computer-Geschäft in Amsterdam beendet

Amsterdam Zeugen hörten Schüsse, dann waren ein spezielles Einsatzkommando und sogar ein Helikopter im Einsatz - in Amsterdam geht nach Stunden eine spektakuläre Geiselnahme zu Eunde.

Ein bewaffneter Mann hatte nach Polizei-Informationen den Apple-Store gegen 17.40 Uhr überfallen und eine Geisel genommen. In sozialen Medien waren Bilder und Videos von einem Mann in einem Tarnanzug in dem Geschäft zu sehen, der einen anderen unbewaffneten Mann mit einer Waffe bedrohte. Augenzeugen berichteten zudem in Medien, sie hätten mehrere Schüsse gehört.