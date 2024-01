Kriminalität Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz - Polizei schießt

Die Polizei hat eine Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz mit Schüssen beendet. Der Mann hatte mehrere Menschen in einem Geschäft am Abend als Geiseln genommen. Das bestätigte Staatsanwalt Michael Bischofberger vor Ort. Mit einer Geisel hatte der Mann demnach ein Geschäft verlassen und flüchten wollen.