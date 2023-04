SEK-Einsatz Geisel neun Stunden gefangen - Täter erschießt sich

Der Raubüberfall, der die Menschen in Schöneberg bis in die frühen Morgenstunden in Atem hält, beginnt am Dienstag gegen 17.00 Uhr. Passanten beobachten das Geschehen und alarmieren die Polizei. Ebenfalls in der Keithstraße befindet sich ein großer Standort des Landeskriminalamtes (LKA) mit den Mordkommissionen und weiteren Einheiten. Insgesamt sind mehr als 100 Polizisten im Einsatz, darunter eine Verhandlungsgruppe mit Psychologen, das SEK, eine Mordkommission und Bereitschaftseinheiten.