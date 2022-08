Chemieunfall : Gefahrgutaustritt auf Mannheimer Werksgelände: Großeinsatz

Mannheim Großeinsatz für die Feuerwehr in Mannheim: Am Handelshafen ist Flüssiggas aus einem Seecontainer ausgetreten. Auch über Nacht sind Feuerwehrleute im Einsatz und versuchen, die Gefahr einzudämmen. Mit Erfolg, wie es scheint.

Nach einem Chemieunfall mit 16 Verletzten auf einem Mannheimer Werksgelände wollen Spezialisten einen defekten Seecontainer möglichst noch im Laufe des Mittwochs öffnen und bergen. Aus dem Container war am Dienstag Flüssiggas ausgetreten. Es kam zu einer chemischen Reaktion, bei der giftige Reize und Dämpfe entstanden sind. „Der Einsatz läuft weiter, aber die Lage ist aktuell stabil“, sagte ein Sprecher am Morgen.

„Schwefeldioxid und andere Schwefelsalze freigesetzt“

Die Feuerwehr führte auch in der Nacht zum Mittwoch an mehreren Punkten in der Stadt Luftmessungen durch. „Bislang ergaben die Messungen keine erhöhten Werte“, teilte die Stadt mit. Straßensperrungen seien zwar aufgehoben worden, die Werfhallen- und Güterhallenstraße in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes waren aber am frühen Morgen noch gesperrt.