Katastrophen Geberkonferenz: Sieben Milliarden Euro für Türkei und Syrien

Nach Angaben von der Leyens unterstützt die EU aus ihrem Haushalt den Wiederaufbau der Türkei mit einer Milliarde Euro. Hinzu kommen für humanitäre und erste Wiederaufbauhilfe in dem Bürgerkriegsland Syrien weitere 108 Millionen Euro. Insgesamt sagten die EU und ihre Mitgliedsstaaten demnach 3,6 Milliarden Euro zu. Der Rest kommt aus dem übrigen Kreis der internationalen Gemeinschaft. Von der Gesamtsumme gehen rund sechs Milliarden Euro an Zuschüssen und Krediten an die Türkei und knapp eine Milliarde an Zuschüssen an Syrien.