Deutsche Bahn : GDL macht sich bereit für Lokführer-Streik bei der Bahn

Ein DB-Mitarbeiter an einem leeren Bahngleis. Foto: picture alliance / Wolfram Kastl/dpa

Frankfurt/Main Droht nach sechs Jahren wieder ein Lokführer-Streik bei der Deutschen Bahn? Die Gewerkschaft GDL hat eine Urabstimmung organisiert, deren Ergebnis für viele Bahnkunden unangenehme Folgen haben könnte.

Bei der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer laufen die Vorbereitungen für Streiks bei der Deutschen Bahn AG. Heute will die Spartengewerkschaft das Ergebnis ihrer vor sechs Wochen gestarteten Urabstimmung bekanntgeben.

Der GDL-Chef hat bewusst offen gelassen, ob bereits an diesem Dienstag Details zu Termin und Umfang der geplanten Streiks genannt werden. Denkbar ist auch eine weitere Frist an die Bahn für ein verbessertes Angebot. Grundsätzlich sieht die GDL aber keine Beschränkungen für Ort oder zeitliche Länge der Streiks. Die Fahrgäste würden aber rechtzeitig informiert, hatte Weselsky zu Beginn der Auszählung versprochen.

Weselsky hatte es zugleich erneut abgelehnt, ohne neues Angebot der Bahn an den Verhandlungstisch zurückzukehren, wie dies in den vergangenen Wochen mehrfach gefordert worden war. Die GDL will nach seinen Worten eine Nullrunde im laufenden Jahr nicht akzeptieren, verlangt eine deutliche Corona-Prämie und Einkommenssteigerungen von 3,2 Prozent bei 28 Monaten Laufzeit.