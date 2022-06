Energie : Gazprom reduziert Lieferung per Nord Stream 1 um 40 Prozent

Moskau Nord Stream 1 ist für Deutschland die Hauptversorgungsleitung mit russischem Gas. Nun reduziert Gazprom die Gaslieferung um 40 Prozent. Der Energieriese nennt auch den Grund dafür.

Versorgungssicherheit weiter gewährleistet

Die Bundesregierung sieht die Versorgungssicherheit bei Gas in Deutschland aktuell als weiter gewährleistet an. Das sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Dienstag als Reaktion auf die Verringerung der Gasliefermengen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland. „Wir beobachten die Lage und prüfen den Sachverhalt“, so die Sprecherin.