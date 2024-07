Bierabsatz Fußball-EM-Effekt ist für Brauereien verpufft

Ihr Neffe Fabian Veltins (34) ist bereits in der Firma tätig, er könnte in einigen Jahren Unternehmenschef werden. „Es ist mein Lebenstraum, die Brauerei Veltins eines Tages zu übernehmen“, sagt der Braumeister, der vor seinem Start bei Veltins in Spanien bei einer anderen Brauerei Erfahrungen gesammelt hat. Seine Tante Susanne Veltins sagt: „Ich möchte ihm Zeit geben, sich in Ruhe in alle Bereiche einzuarbeiten.“