Champions League Fußball-Drama in München: Später Elfmeter schockt Bayern

Noch ist für die Bayern-Mannschaft alles drin, selbst wenn die Münchner am Mittwoch kommender Woche beim Halbfinal-Rückspiel in Spanien über sich hinauswachsen müssen, um elf Jahre nach dem Wembley-Triumph wieder nach London reisen zu dürfen. Denn auch Real hat nur ein Ziel. „Wir sind einigermaßen überzeugt, dass wir zu Hause weiterkommen“, sagte Kroos. Gegner im Endspiel könnte dann wie 2013 Borussia Dortmund sein, das sich im anderen Halbfinale gegen Paris Saint-Germain durchsetzen will.