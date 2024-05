Unwetter Frau stirbt nach Hochwasser-Rettungseinsatz

Am Abend gab es zudem einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk in Auw an der Kyll in der Südeifel. In mehreren Häusern seien die Keller vollgelaufen, sagte ein Polizeisprecher in Trier am Abend. „Bis jetzt ist die Lage relativ entspannt. Verletzte gibt es nach aktuellem Stand keine.“ Etwa 130 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Wasserstand der Kyll - ein Nebenfluss der Mosel - sei recht hoch, deshalb sei es zu den Überschwemmungen gekommen.