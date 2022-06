Kriminalität : Flüchtiger Autofahrer fährt in Radlergruppe - 71-Jährige tot

Mannheim Einem 36-Jährigen werden gleich zwei gravierende Straftaten zur Last gelegt: Zunächst tötete er Ermittlern zufolge seinen Vater, dann steuerte er sein Auto in eine Gruppe von Radfahrern - eine Frau stirbt.

Ein Mann soll seinen Vater getötet und auf der Flucht vier Radfahrer mit einem Auto angefahren haben. Eine 71-Jährige wurde bei dem Vorfall in Mannheim tödlich verletzt, die drei anderen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der inzwischen festgenommene 36-jährige Beschuldigte wird verdächtigt, am Sonntag kurz nach 18.00 Uhr seinen 69 Jahre alten Vater in Ellerstadt in Rheinland-Pfalz getötet zu haben. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst im Dunklen. Danach flüchtete der mutmaßliche Täter laut vorläufigen Ermittlungen noch vor Eintreffen der Polizei per Auto. Im baden-württembergischen Mannheim sei der Wagen dann mit den vier Radlern kollidiert, der Fahrer wieder geflüchtet - letztlich zu Fuß. Schließlich sei er dann in den angrenzenden Rhein gesprungen.