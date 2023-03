Nationalmannschaft Flicks Zeitenwende: Fünf Neulinge statt Sané oder Süle

Seine Lehren aus der WM will Flick konsequent umsetzen. Das Erwartungslevel an die Spieler lautet im sportlichen Bereich, sich in jedem Länderspiel „zu zerreißen“. Störgrößen wie die leidige Kapitänsbinden-Debatte will der Bundestrainer nicht mehr dulden: „Es darf nicht noch mal so sein, dass diese Dinge im Fokus stehen“, sagte er zu den negativen Erfahrungen in Katar. Er fordert einen Schulterschluss in Deutschland: „Wir sollten schauen, dass wir eine gute EM spielen.“