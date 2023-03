Nationalmannschaft Flicks Experimente schlagen an: Belgien „anderes Kaliber“

Im DFB-Quartier musste nur ein organisatorischer Krisenplan aufgestellt werden. Der große Warnstreik in Deutschland an diesem Montag verändert auch die geplanten Abläufe im Vorfeld des hochkarätigen zweiten Tests am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Belgien in Köln. Die 200 Kilometer vom Main an den Rhein werden nach dem Training auf dem DFB-Campus nun im Mannschaftsbus statt mit der Deutschen Bahn bewältigt und zeitlich je nach Verkehrslage nach hinten verschoben. Am Sonntag aber durften sich die 23 Nationalspieler nach der üblichen Regeneration erst noch über einen freien Nachmittag freuen.