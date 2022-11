Fußball-WM in Katar : Flick geschockt: Zittern vor WM-K.o. nach Japan-Tiefschlag

Al Rajjan Der Fehlstart gegen Japan lässt düstere Erinnerungen an das WM-Desaster von 2018 aufkommen. Beim 1:2 rächt sich ein Chancenwucher. Hansi Flick ist gefordert wie nie zuvor als Trainer.

Hansi Flick saß nach seiner schwersten Niederlage als Trainer fassungslos und genervt auf dem Podium im weißen Medienzelt neben dem Chalifa-Stadion. Die Szenerie erinnerte fatal an seinen Vorgänger Joachim Löw nach dem Auftakt-Schock gegen Mexiko beim historischen WM-Vorrundenaus der Fußball-Nationalmannschaft 2018 in Russland.

Nach einem frustrierenden und selbst verschuldeten 1:2 (1:0) gegen Japan könnte auch das umstrittene Katar-Turnier für die selbst ernannten deutschen Titeljäger ganz schnell vorbei sein. Das zweite Gruppenspiel am Sonntag gegen Angstgegner Spanien hat bereits Endspielcharakter. Unvergessen ist das 0:6 unter Löw in der Nations League Ende 2020.

„Das haben wir uns selbst eingebrockt“

Der 57-Jährige stellte am Mittwochabend die Charakterfrage in den Raum: „Wir stehen unter Druck. Das haben wir uns selbst eingebrockt. Wir müssen Charakter zeigen.“ Kapitän Manuel Neuer sprach von einer „Katastrophe“, Thomas Müller als anderer deutscher WM-Veteran von einem „Horror-Szenario“.

Mangelnde Effizienz

„Ich bin frustriert und verärgert. Für mich ist es schwer zu verstehen, wie wir das aus der Hand gegeben haben“, sagte Neuer, der am Ende in der deutschen Defensivauflösung als Torwart alleine den abschließenden Japanern ausgeliefert war. „Es ist aberwitzig, dass wir hier mit einer Niederlage dastehen. Wir müssen uns die mangelnde Effizienz ganz klar vorwerfen“, meinte Müller.

Joshua Kimmich sprach an, was ganz schnell besser werden muss: „Wir müssen abgezockter werden, dann fahren wir die drei Punkte locker ein. Wir kassieren aus drei Chancen zwei Tore.“ Torschütze Gündogan, der selbst bei einem Pfostenschuss das 2:0 verpasst hatte, klagte aber auch Teamkollegen an, ohne Namen zu nennen. Er bemängelte zu viele lange Bälle und unterstellte, dass einige Spieler den Ball nicht mehr hätten haben wollen.

Ein moralischer Sieg aber blieb

Was blieb an diesem bemerkenswerten Mittwoch in Al-Rajjan war ein moralischer Sieg der Nationalmannschaft. Vor dem Anpfiff formierten sich die Spieler um Kapitän Manuel neuer nach dem FIFA-Verbot der „One Love“-Binde mit einer eindrücklichen Geste gegen den Weltverband und seinen allmächtigen Präsidenten Gianni Infantino. Die elf deutschen Startspieler hielten sich beim Mannschaftsfoto vor dem Anpfiff demonstrativ die Hand vor den Mund. Ein starkes Bild, das da vor 42.608 Zuschauern in die Welt hinausging.