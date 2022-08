Umwelt : Fischsterben: Wohl hoch toxischer Stoff in der Oder

Fischsterben: Wohl hoch toxischer Stoff in der Oder

Potsdam/Frankfurt Tote Fische in der Oder - von Frankfurt bis in die Uckermark - geben Rätsel auf. Erste Analysen deuten auf eine noch unbekannte Substanz im Wasser. Möglicherweise eingespeist durch die Industrie.

Das brandenburgische Umweltministerium setzt die Untersuchung des massenhaften Fischsterbens in der Oder fort. Am Freitag werden weitere Labor-Ergebnisse erwartet.

Am Donnerstag berichtete das Landesumweltministerium, nach ersten Analysen zeichne sich ab, dass ein noch unbekannter, hoch toxischer Stoff die Oder durchlaufe. Unklar blieb, was die Ursache dafür ist. Das Landesumweltamt lässt Wasserproben auswerten. Aber auch tote Fische werden untersucht.

Die Bevölkerung wird weiter aufgerufen, den Kontakt mit dem Wasser aus der Oder zu meiden. In mehreren Regionen in Brandenburg mit Oder-Abschnitten - von der Stadt Frankfurt (Oder) bis in den Kreis Uckermark - wurden tote Fische gefunden.