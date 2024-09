Brand im Harz Feuerwehr stellt sich auf mehrtägigen Einsatz am Brocken ein

Das Feuer am höchsten Berg Norddeutschlands ist trotz Löscharbeiten am Boden und von der Luft aus noch nicht unter Kontrolle. Es brenne auf einer Länge von 1.000 Metern, sagte ein Landkreis-Sprecher am Vormittag. Weshalb es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Den Angaben zufolge sind ein Hubschrauber, ein Flugzeug sowie rund 150 Einsatzkräfte am Boden im Einsatz.