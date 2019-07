„Affäre“ und „Skandal“ : Feuer frei: SPD-Politiker greifen von der Leyen an

Feuer frei: SPD-Politiker greifen von der Leyen an

Berlin/Brüssel Kanzlerin Angela Merkel springt der deutschen Kandidatin für das EU-Spitzenamt, Ursula von der Leyen, ungewöhnlich deutlich zur Seite.

Nach einem „Informationspapier“, das SPD-Gruppenchef Jens Geier zur Anhörung von der Leyens im Europaparlament verteilen ließ, fordert die Kanzlerin am Donnerstag Mäßigung und einen vernünftigen Umgang ein. Die Situation in der großen Koalition sei „nicht einfach“.

Die zwei eng bedruckten Seiten aus der Brüsseler SPD-Feder haben es in sich. „Affäre“, „Skandal“, „Anschuldigungen“, „mangelnder Rückhalt“ und „Plagiat“ sind die Worte, mit denen die EU-Kommissionspräsidentin in spe in dem Papier Verbindung gebracht wird. „Warum Ursula von der Leyen eine unzulängliche und ungeeignete Kandidatin ist“, lautet die Überschrift.