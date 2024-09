Waldbrand Feuer am Brocken: Löscharbeiten wieder aufgenommen

Am Brocken im Harz sind die Löscharbeiten am frühen Morgen wieder angelaufen. Zwei Löschhubschrauber seien bereits in der Luft, teilte Michael Randhahn-Schülke, Sprecher des Landkreises Harz, mit. Insgesamt werden im Tagesverlauf vier Hubschrauber der Bundeswehr erwartet. Auch Kräfte am Boden begannen mit der Brandbekämpfung. Eine erste Lagebesprechung soll gegen 9.00 Uhr sein.