Waldbrand Feuer am Brocken - Hoffen auf Regen im Harz

Am Brocken im Harz sind die Löscharbeiten am frühen Morgen wieder angelaufen. Mehrere Hubschrauber sind nach Angaben des Landkreises Harz in der Luft, um die Flammen und Glutnester zu bekämpfen. Rund 150 Einsatzkräfte sind am Boden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zudem richtet sich der Blick zunehmend darauf, wie der Brand ausgebrochen ist und welche Rolle das Totholz bei der Bekämpfung spielt.