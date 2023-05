NRW Festnahmen nach Schießerei zwischen Clan und Rockern

Gut ein Jahr nach einer blutigen Auseinandersetzung zwischen Rockern und Clan-Angehörigen in Duisburg haben Spezialkräfte zwei mutmaßliche Haupttäter festgenommen. Das SEK stürmte am Montagmorgen die Wohnungen der beiden 38-Jährigen in Duisburg. Die Ermittler glauben, dass sie bei dem Tumult auf dem Hamborner Altmarkt zahlreiche Schüsse abgegeben haben. Vier Menschen waren damals verletzt worden. Es sind nach zähen Ermittlungen die ersten Verhaftungen in dem Fall. Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben gegen 51 Verdächtige, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs.